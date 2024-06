Follia Barak: gioca la sua prima gara da titolare all'Europeo e si fa espellere dopo appena venti minuti

Clamoroso flop di Antonin Barak. Il centrocampista della Fiorentina è stato espulso dopo soli 20 minuti in maniera assurda a Euro2024.

Nel match fra la Repubblica Ceca e la Turchia di Vincenzo Montella, Barak ha prima rimediato un giallo dopo una decina di minuti per proteste dopo aver commesso fallo su Kadioglu, rimediando poi la seconda ammonizione poco dopo.

Il secondo giallo ci sta tutto, intervento in scivolata con pestone a schiacciare il piede dell'avversario, quasi un classico “step on foot”. Il giudice di gara, l’ungherese Kovacs, non ha dubbi: doppio giallo e rosso per il viola Barak che lascia adesso i suoi nei guai. Al termine della partita, il risultato finale su Fiorentinanews.com.