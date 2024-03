La Gazzetta dello Sport: Lo sprint per la panchina della Fiorentina

Una pagina interamente dedicata alla Fiorentina: la troviamo quest'oggi su La Gazzetta dello Sport.

Il titolo grande è: "Fiorentina nel futuro". E poi: "Aquilani e Gilardino E' sprint in panchina al posto di Italiano". Sommario: "L'attuale allenatore lascerà a giugno. In lista ci sono anche Palladino e Farioli".

La Fiorentina guarda avanti

Articolo che inizia così: "Nato negli Anni 80, emergente e con un’idea di calcio propositiva. Quando la Fiorentina guarda avanti, sulla propria panchina vede un giovane allenatore che possa dare continuità al lavoro di Vincenzo Italiano e alla sua filosofia di gioco".

In taglio basso: "Firmato il via libera per i lavori allo stadio Franchi".