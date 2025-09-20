Niente vittoria dell'ex per Tudor: Orban rovina la festa alla Juventus dagli undici metri. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Si è appena concluso il secondo match del sabato di Serie A: partita vivace al Bentegodi, tra Hellas Verona e Juventus finisce 1-1.
La cronaca della gara
Al 19simo la sblocca Conceicao per gli ospiti: bel gol dalla destra, dopo aver saltato due uomini la piazza sul secondo palo. Al 44simo, però, Joao Mario tocca di mano in area di rigore: dal dischetto si presenta Orban, che batte Di Gregorio (che pure tocca il pallone, ma senza riuscire a parare). Al rientro dall'intervallo guizzo di Vlahovic che impegna Montipò, deviando in calcio d'angolo col piede: appena 4 minuti dopo Orban va vicino alla doppietta da fuori, bene Di Gregorio. Intensità da ping-pong, con molti capovolgimenti di fronte, ma ad andare avanti è di nuovo l'Hellas con Serdar che spinge in rete da due passi la spizzata di Nunez: gol poi annullato per fuorigioco. L'Hellas spinge e ci riprova da fuori con Frese, poi sul capovolgimento di fronte è il turno di Openda, ma niente da fare per entrambi: finisce 1-1. Gran colpo dell'Hellas, che si merita ampiamente il pareggio.
La NUOVA classifica di Serie A
Juventus 10, Napoli 9, Udinese 7, Cremonese 7, Milan 6, Bologna 6, Roma 6, Atalanta 5, Cagliari 7, Como 4, Torino 4, Inter 3, Lazio 3, Sassuolo 3, Verona 3, Fiorentina 2, Genoa 2, Lecce 1, Parma 1, Pisa 1.