Fazzini: "Domenica sarà un bel derby. Sappiamo che non è una partita come le altre"

Questo pomeriggio il centrocampista dell’Empoli Jacopo Fazzini, come da tradizione del Torneo Di Viareggio, in precedenza della gara inaugurale tra Sassuolo e Galatasaray allo staio Ferracci di Torre del Lago ha avuto l’onore di leggere il giuramento del torneo, come fatto lo scorso anno da Giacomo Bonaventura della Fiorentina.

Ai margini dell’evento ha anche avuto modo di dire due parole sul Derby di domenica contro la Fiorentina, elogiando anche il centrocampista viola. Questo un estratto delle sue parole:

“Ritengo Bonaventura un giocatore fortissimo, uno tra i migliori del nostro campionato. Se penso al fatto che domenica ci vedremo a Empoli, sono convinto che sarà un gran bel derby. Mi auguro che la lettura di questo giuramento mi porti fortuna, magari chissà proprio domenica contro i viola.

Ha poi concluso: “Per quanto mi riguarda sarebbe una bellissima emozione segnare per me. Noi giocatori sappiamo molto bene che quella di domenica per Empoli non è una partita come le altre. La squadra è molto carica, in pù veniamo da un periodo modo positivo, soprattutto dal punto di vista dei risultati. Bisogna continuare cosi”.