Como show al debutto in Champions. E c'è spazio anche per l'ex Fiorentina Kean

Vince il Como alla prima in Champions League e lo fa in grande stile, battendo a domicilio il Lipsia con il punteggio di 4-1. Una vittoria di cui fa parte anche il fresco ex Fiorentina Moise Kean, ultimo colpo dei lariani nel mercato estivo.

Vittoria costruita nel primo tempo

Chi si aspettava un Como timido è rimasto deluso: lariani arrembanti fin dai primi minuti e capaci di chiudere i primi 45 minuti sul 2-0 con i gol di Baturina e Douvikas. Nella ripresa, punteggio arrotondato grazie a Diao e Perrone e partita mai realmente in discussione (neanche quando Maksimovic ha segnato il 3-1).

Fabregas concede una chance a Kean

In una sfida all'insegna della coralità coerentemente con l'idea di calcio di Fabregas, si prende la scena anche Moise Kean. Entrato nel secondo tempo al posto di Douvikas, nel finale confezione un grande assist per Nico Paz non sfruttato a dovere dall'argentino e poi avvia l'azione che porta al 4-1 di Perrone.