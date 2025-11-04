Con Galloppa "salgono" in prima squadra quattro uomini fidati: ecco lo staff provvisorio della Fiorentina

Sarà dunque Daniele Galloppa il nuovo allenatore della Fiorentina, almeno per il momento. E' arrivata la conferma della volontà della società viola di continuare con lui almeno fino alla gara contro il Genoa, con l'ex tecnico della Primavera viola che dunque gestirà la prima squadra in due partite: contro il Mainz in Conference League e contro il Grifone in Serie A.

Lo staff di Galloppa

Oggi per Galloppa c'è stato il primo allenamento con la squadra dopo l'ufficialità dell'esonero di Pioli. Con lui, nello staff, ci saranno anche quattro uomini fidati che lo stavano accompagnando nell'avventura in primavera: Luca Antonelli (vice allenatore), Matteo Andorlini (collaboratore tecnico), Giuseppe Mazza (preparatore atletico) e Lorenzo Sandri (collaboratore tecnico e match analyst).

E qualcuno rimane

Al loro fianco lavorerà chi è rimasto in prima squadra e non faceva parte dello staff più ristretto di Pioli. Sarà questa la conformazione dello staff tecnico della Fiorentina, almeno per i prossimi giorni.