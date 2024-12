Raccolta fondi della Curva Fiesole all'esterno del Franchi: ricavato destinato all'acquisto di defibrillatori per impianti sportivi fiorentini

Non solo una coreografia: in occasione di Fiorentina-Empoli, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, la Curva Fiesole organizza anche una raccolta fondi. Fuori dalla Ferrovia e dalla Tribuna, ci sarà la possibilità di offrire un proprio contributo per una causa devoluta ad acquistare defibrillatori per le strutture sportive cittadine.

Raccolta fondi organizzata dalla Curva Fiesole

“Nei settori di Ferrovia e di Tribuna, i ragazzi della curva, effettueranno una raccolta fondi destinata all'acquisto di defibrillatori per impianti sportivi del territorio fiorentino. Aiutateci con un contributo!”, questo il messaggio della Curva Fiesole.