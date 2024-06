Un club spagnolo prova a scippare Zaniolo alla folta concorrenza italiana, con la Fiorentina tra le interessate

Come riporta il giornalista Matteo Moretto, il Villarreal starebbe lavorando in modo concreto per provare a strappare il sì di Nicolò Zaniolo per la prossima stagione. Il centrocampista è seguito anche dalla Fiorentina e il club spagnolo è consapevole che la concorrenza, specialmente dalla Serie A, è tanta.

Anche per questo i dirigenti del Villarreal stanno cercando di forzare i tempi per ingaggiarlo dal Galatasaray.