Kayode fuori dai convocati di oggi e la prossima settimana può volare in Inghilterra. Ma la Fiorentina non vuole una cessione definitiva

Michael Kayode sembra ormai destinato all'addio. Palladino e la società hanno scelto di non convocarlo per la gara odierna con il Torino poiché nei prossimi giorni - come scrive La Nazione - si definirà la sua cessione al Brentford, in Premier League.

Kayode verso la Premier

Il terzino classe 2004, “messo in panchina” per Dodo da Palladino, cerca più spazio e per farlo non disdegna l'ipotesi inglese. Kayode lascerebbe la Fiorentina in prestito oneroso, con il Brentford che pagherebbe una cifra attorno ai 500mila euro.

Le opzioni del trasferimento

L’obiettivo della Fiorentina è ovviamente quello di mantenere il controllo sul talento azzurro, ma ci potrebbe essere anche un accordo su un possibile riscatto. In tal caso, la Fiorentina chiederebbe di inserire anche l'opzione del controriscatto.