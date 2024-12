Stefano Citterio, vice di Raffaele Palladino oggi assente per lutto, è intervenuto a DAZN dopo la sconfitta della Fiorentina a Bologna: “Intanto faccio le condoglianze al mister, gli siamo vicini. Dico che abbiamo fatto bene il primo tempo, con una mentalità sempre vincente. Nel secondo tempo invece ci siamo un po' allungati, facendo il gioco del Bologna. Niente da dire ai nostri giocatori, si sono impegnati come sempre. Forse nella seconda parte della gara abbiamo avuto troppa fretta”.

Su Gudmundsson

Citterio prosegue: "Gudmundsson non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ha giocato bene nel primo tempo come tutti gli altri. Ma il campionato non finisce qua, e giovedì abbiamo una partita importante in Conference. Siamo sicuri che Gudmundsson darà il massimo nelle prossime partite".

Su un piazzamento in Champions

E poi: “Nel secondo tempo abbiamo sofferto i duelli con il Bologna, hanno messo più fisicità. Champions League? Se siamo lì è perché nella squadra ci sono valori tecnici e umani: non ci poniamo limiti, alla fine del girone di andata vedremo dove saremo arrivati. Vogliamo arrivare il più alto possibile. Il mister, noi e la squadra siamo ambiziosi”.