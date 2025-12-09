La Nazione: Il patto disatteso. Nuovo esame Curva-squadra
La Nazione dedica ampio spazio alle vicende di casa viola, concentrandosi sulle possibili mosse di mercato e sullo scarso rendimenti di quei singoli che nella passata stagione brillavano. E' proprio riferendosi a loro che il QS de La Nazione intitola in prima pagina: "I fuoriclasse da ritrovare”.
Pagina 4
Spazio anche al mercato nelle pagine interne: “Campo e affari a gennaio. Vanoli cambia l'assetto e indica nuovi acquisti”. Di spalla un approfondimento sul tanto dibattuto accordo con i tifosi: “Dal patto (disatteso) al futuro. Curva-squadra esame in coppa".
Pagina 5
A pagina 5 La Nazione si concentra sul calcio giocato, riprendendo il tema affrontato in prima pagina: “I supereroi da risvegliare. De Gea, errori mai visti. Kean il gol è un miraggio”. Infine uno sguardo alla partita di Conference League: “Prove di formazione. Martinelli fra i pali. In mezzo c'è Nicolussi”.