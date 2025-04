Bella notizia per i tifosi della Fiorentina: entrambe le sfide della semifinale di Conference League contro il Real Betis saranno visibili in chiaro. Di qualche ora fa la notizia che la sfida di Siviglia in programma giovedì 1° maggio sarebbe stata trasmessa in diretta su TV8, canale 8 del digitale terrestre.

Oggi è arrivata la conferma che anche la gara di ritorno, in programma al Franchi giovedì 8 maggio sarà visibile in diretta gratuita sempre su TV8. Entrambe le gare inizieranno alle ore 21.00. Una bella notizia per tutti i tifosi viola, che comunque sono pronti ad affollare sia il settore ospiti del Benito Villamarin che l'Artemio Franchi.