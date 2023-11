Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio: “Milenkovic a Roma ha giocato male, ma non gli si può dare la colpa del rigore. In quell'episodio ha avuto semplicemente sfortuna, ci sta di fare un gesto istintivo con le mani. Comunque il giocatore non si discute, anzi fossi la Fiorentina lo venderei dopo tutti questi anni. Ci prenderesti ancora un po' di soldi e sostituirlo sarebbe facile, i difensori si trovano sul mercato. Sono altri i ruoli in cui è complicato trovare dei sostituti all'altezza, degli esterni come Chiesa e Cuadrado ancora non si sono rivisti a Firenze”.

E poi su Ikoné: “Il tempo per crescere l'ha avuto, ma i progressi non si sono visti. Al momento è una riserva ed è giusto così, dipende tutto da lui. Se vuole riconquistare il posto deve fare molto di più”.