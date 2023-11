Amoruso: "Milenkovic non è tranquillo, fossi Italiano lo terrei un po' in panchina. Contro la Juventus mi aspetto ancora Beltran"

L'ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della partita con la Juventus: “Penso che Italiano abbia parlato con Milenkovic, che ormai da qualche partita è una nota stonata. Bisognerebbe capire se ha perso fiducia in sé stesso oppure se hai dei problemi fisici, o magari delle difficoltà con il sistema di gioco. In questo momento, fossi l'allenatore, lo lascerei fuori perché è evidente che il ragazzo non è tranquillo”.

E poi sull'attacco: “Non credo che Italiano cambierà molto rispetto alla partita di Roma, che comunque è stata ottima da parte di quasi tutti. Direi quindi che contro la Juve ci sarà Beltran davanti. Attenzione alla Juve, che è tornata una squadra capace di prendere pochissimi gol e di vincere le partite segnandone uno o due. Servirà ridurre al minimo il margine di errore".