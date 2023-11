A TMW Radio ha parlato il giornalista fiorentino Luca Calamai, intervenendo sulla partita tra Fiorentina e Juventus che si giocherà domenica sera, entrando anche nel merito delle polemiche che hanno seguito la prima pagina di Tuttosport di questa mattina (LEGGI QUI):

"Questa diatriba fa parte di una dialettica accesa che è sempre esistita tra Fiorentina e Juventus. Non so se la Juve ha finanziato il Viola Park, quel che è certo è che la Juventus ha girato una valanga di soldi alla Fiorentina. Poi c’è da dire che la Juve non ha mai pescato benissimo dalla Fiorentina. Domenica la Fiorentina sui terzini giocherà con Biraghi che non sta benissimo e con Parisi a destra che ha fatto benissimo con la Lazio, ma non è la sua posizione. Chiesa può diventare devastante e spaccare la partita. Dall’altra parte calcolando che la difesa della Juve è il punto di forza della squadra, un giocatore che può dare molta noia alla Juventus sarà Bonaventura. Mi aspetto un raddoppio su Nico Gonzalez e questo può lasciare lo spazio giusto per inserirsi a Bonaventura.”

E sui due allenatori: “Italiano e Allegri hanno due visioni diverse di calcio, ma in questo momento sono accomunati dall’essere leader del gruppo. Italiano è il leader assoluto della Fiorentina, guida e telecomanda la squadra essendo il padrone assoluto della sua squadra. Con la Juve però non devi giocare con il pilota automatico, deve capire che il suo calcio è perfetto per il gioco della Juve e quindi deve cambiare qualcosa. Il gol di Beltran alla Lazio con la ricerca immediata della verticalizzazione deve essere la variazione chiave per la sfida contro la Juventus. Devi dare subito la verticalizzazione per Beltran, se lo fai lavorare a difesa schierata perde tanto le sue qualità. Mi aspetto meno possesso palla e più ricerca della profondità con Gonzalez e Beltran".