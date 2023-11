Parole anche in sala stampa per Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina:

"Dobbiamo farci delle domande tutti, soprattutto chi si trova a un centimetro dalla porta e non riesce a far gol. Non è sfortuna nel calcio, ma qualità, ferocia nel determinare, nel dire che sì sono stato io a vincere. Beltran? Nel momento in cui alleni un gruppo e hai a disposizione 5 esterni e 2 prime punte devi solo metterli nelle condizioni di far gol. Lo dimostriamo ogni partita, creiamo tante situazioni... Poi bisogna trovare il guizzo, la giocata. Batteremo, lavoreremo. Poi se giochiamo sempre così, trovando il guizzo, faremo qualche punto in più.

Kayode? Gli ultimi due allenamenti ha intensificato, ha provato a inizio settimana, ma aveva dolore. Non poteva essere oggi della partita. Si è allenato per migliorare la situazione della caviglia. Mi auguro che da lunedì possa ripartire per poi essere a disposizione".