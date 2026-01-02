La Nazione: Interrogativo Kean, Piccoli si scalda

Tanto mercato sulle pagine de La Nazione in edicola oggi: dall'arrivo del primo acquisto di Paratici alle possibili nuove mosse in uscita e in entrata.

Prima pagina

“Prima mossa, C'è Solomon” Scrive il QS de La Nazione nel titolo principale di copertina. Il quotidiano continua poi nel sottotitolo “Fiorentina, parla il Dg Ferrari: ci salveremo così”.

Pagine 4-5

“Il primo botto arriva a capodanno” scrive La Nazione riferendosi a Solomon, primo acquisto della Fiorentina in questa sessione invernale di mercato. Di spalla altre indiscrezioni di mercato: “Casadei è nel mirino. Piace Luvumbo”. Nella pagina seguente La Nazione riporta le parole di Ferrari: “La salvezza è possibile con lavoro, mercato e Ds”. Infine il punto sul ritiro al Viola Park: “Squadra blindata, tutti in ritiro. Kean torna oggi, Piccoli si scalda”