Dalle Mura al Cosenza con una formula ancora tutta da scoprire. Ma l'idea del club calabrese è chiara

In dirittura d'arrivo l'affare che porterà Dalle Mura a Cosenza per la prossima stagione. Il difensore della Fiorentina proseguirà in Serie B la sua carriera, dopo il prestito alla Ternana dello scorso anno.

Da capire quale sarà la formula dell'affare, con Delvecchio che lo vuole portare a Cosenza a titolo definitivo. La Fiorentina, in questo caso, si riserverebbe una percentuale da una futura vendita.