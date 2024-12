De Gea conquista non solo l'Italia: la Fiorentina ha il miglior portiere dei top sette campionati europei

David De Gea ha conquistato i tifosi della Fiorentina e, diciamoci la verità, un po' tutta l'Italia che vedendo le sue parate si è ricordata di quanto il portiere viola sia a tutti gli effetti un fuoriclasse. Ma ci sono anche i numeri a incoronare l'ex Manchester United, e non solo relativamente al campionato di Serie A.

Il migliore in Europa

De Gea è infatti il portiere con la più alta percentuale di parate nei sette principali campionati europei. In altre parole, il numero uno della Fiorentina si trova primo in questa speciale classifica davanti anche ad un altro fenomeno come Jan Oblak dell'Atletico Madrid. Insomma, casomai qualcuno avesse dei dubbi possiamo ribadirlo: la Fiorentina ha uno dei migliori portieri d'Europa.