Proteste ucraine, ma Milanovic non sbaglia. La tirata di treccine a Kean ormai è un must, ma nessuno fa niente

Buona la prova del giovane arbitro serbo Milos Milanovic, appena 32 anni e già internazionale da 4: Alla prima direzione contro u club italiano ha mostrato sicurezza e tranquillità nel dirigere il match

Proteste ucraine

La partita non è stata certo delle più difficili da dirigere, senza casi dalla difficile interpretazione. Nel primo tempo però delle timidissime proteste sono arrivate dalla squadra ucraina quando Pongracic ha effettuato un duro contrasto su Kabaev in area di rigore. L'arbitro ha giustamente lasciato correre: lo scontro, seppur duro è quasi spalla contro spalla e non ci sono contatti bassi.

Gol e ammonizioni

Regolari entrambe le reti viola. In tutte e due le occasioni Kean è tenuto in gioco dal proprio marcatore. Corretta l’ammonizione per Ndour per la scivolata in ritardo su Tymchyk, molto pignolo sul giallo a Kouadio per allontanamento del pallone sul finale di partita. Manca invece un giallo chiaro per Zakharchenko, che tira per le treccine Kean: l’arbitro ha visto (o gli è stato suggerito) visto che richiama il giocatore, senza però ammonirlo.