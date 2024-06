Ma Vranckx non basta di certo: La strada che porta al Monza e le altre due piste aperte per il centrocampo

Non solo Vranckx, per il centrocampo della Fiorentina, ora che non è stato esercitato il riscatto per i cartellini di Arthur e Lopez, e che Duncan è in scadenza, restano altre caselle da riempire.

La pista monzese

Un altro acquisto, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, dovrebbe essere Warren Bondo, 25 presenze e 1 gol con la maglia del Monza. Ventuno anni, con lo stesso Vranckx condivide le origini e la naturale predisposizione a fare muro a centrocampo.

Il costo? Si parte da otto milioni, ma si può scendere fino a 6,5-7 (più bonus): questo il possibile punto d’incontro di una trattativa sempre da costruire nei suoi elementi fondamentali.

Altre due strade

Ci sono altre due strade aperte: una porta a Tommaso Pobega del Milan e l’altra a Marco Brescianini del Frosinone.