Benedetto Ferrara, opinionista di parte gigliata, ha parlato a Radio Bruno Toscana, della gara di questa sera, dove la Fiorentina sfiderà il Club Brugge per l'andata delle semifinali di Conference League:

“Mi aspetto una partita aperta, ma i Viola dovranno vendicare la finale di Praga"

“Dobbiamo assolutamente cercare di decidere già da stasera il doppio incontro di semifinale. Mi aspetto una partita aperta, che sarà giocata da ambo le parti, nonostante la Fiorentina sia tecnicamente superiore; Bruges gioca bene a calcio, meglio davanti che dietro perché dispone di qualche individualità interessante. La Viola deve provare con forza e orgoglio di vendicare la finale persa di Praga”.

“C'è un vantaggio nel Bruges per la Fiorentina”

“Il fatto che i belgi giochino palla a terra agevola la Fiorentina, che fa del possesso palla la sua prerogativa. Il Bruges non è nato per difendere e questo è un vantaggio, dato che sappiamo bene quanto la squadra di Italiano soffra avversari che si chiudono e basta in difesa. Non subire gol, ovviamente, è fondamentale, così come segnarne almeno uno dev'essere un imperativo. Ci vorrà attenzione, i belgi non sono una squadretta, nonostante avessimo tutti esultato al sorteggio. Non credo comunque che i Viola sottovaluteranno gli avversari, cercando di mettere in campo più rispetto al solito".