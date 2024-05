La probabile formazione della Fiorentina: in porta torna Terracciano e in difesa Biraghi. Davanti ballottaggio a tre per un posto sulla fascia

La Fiorentina è attesa da uno degli appuntamenti più importanti della stagione, la semifinale d'andata di Conference League contro il Club Brugge. La squadra di Vincenzo Italiano, giunta a questa fase della competizione per il secondo anno di fila dopo aver eliminato Maccabi Haifa e Viktoria Plzen, dovrà fare di tutto per provare a uscire con un risultato positivo da questo primo atto della doppia sfida.

Italiano riparte dai suoi migliori uomini

Dopo aver fatto riposare molti titolari contro il Sassuolo, Italiano schiererà il miglior undici possibile. In porta dunque vedremo Terracciano, mentre in difesa Dodo favorito su Kayode, il ritorno di Milenkovic in coppia con Martínez Quarta (ma non è da escludere l'impiego di Ranieri a gara in corso) e Biraghi. A centrocampo, Mandragora ha recuperato, dal 1' ci dovrebbero essere lui e Bonaventura. Nico González e Beltrán agiranno alle spalle della punta, con uno fra Sottil, Kouame e Ikone a giocarsi l'ultimo posto libero dietro a Belotti.

Il probabile undici

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. All.: Italiano.