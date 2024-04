Un'impresa che renderebbe merito al tecnico e al gruppo. Lo scatto della Fiorentina nel momento più complicato

Questa Fiorentina spesso ci sorprende, talvolta in negativo, altre volte in positivo. Nel momento più complicato è tornata a vincere divertendosi, giocando, facendo gol. Segno che l’eliminazione contro l’Atalanta è stata digerita e segno anche che la semifinale di giovedì di Conference può essere affrontata con ottimismo, con verve, con l’idea di arrivare in finale.

Il giochino però a un certo punto si è interrotto

Cercheremo di capire poi il momento, o i momenti, dove però il giochino Fiorentina si è interrotto, perché una flessione netta nel 2024 c'è stata. Sicuramente la mossa di far capire a tutti che il futuro di Italiano sarebbe stato lontano da Firenze non ha fatto bene. Come non ha fatto bene a tutta la famiglia viola la tragedia che ha riguardato Barone.

Attenuanti, che ci sono. Accompagnate probabilmente ai complimenti eccessivi della prima parte di annata, ad una rosa impoverita, a calciatori che avevano terminato il proprio ciclo fiorentino e altri errori che non staremo qui ad elencare. Ma dalla serata di domenica ci prendiamo la prestazione tornata di giocatori importanti: Gonzalez, Sottil, Parisi.

Un'impresa che cambierebbe il volto della stagione

Adesso il Bruges, squadra difficile da affrontare: servirà un Franchi infuocato, la partita di andata sarà determinante. Rimanere uniti per cercare insieme un'impresa che cambierebbe il volto della stagione. E che renderebbe merito ad un gruppo e ad un tecnico che, comunque la si pensi, hanno dimostrato di non voler mollare fino alla fine. Anche lo scorso anno il finale di stagione, fisicamente parlando, fu ottimo. La partita contro il Sassuolo ci ha fatto intravedere un possibile bis.