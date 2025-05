Il giornalista e direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini si è espresso in merito alla sfida odierna che vedrà opposte Betis e Fiorentina nell’andata della semifinale di Conference League, spaziando anche sulle future mosse della società gigliata.

‘In Conference finora la Fiorentina non ha avuto ostacoli complessi’

“Il Betis è l’avversario più difficile incontrato finora dalla Fiorentina, il primo vero ostacolo in Europa. Questo fa capire che la competizione non ha al proprio interno squadre così competitive in generale. Il percorso in Conference League non è stato complesso per quanto riguarda il valore delle squadre trovate finora, la Fiorentina qualche volta però si è complicata la vita da sola. Il Celje non era certamente all’altezza della Fiorentina, nonostante ciò però c’è stata grande sofferenza”.

‘Nelle intenzioni della Fiorentina c’è la volontà di prelevare calciatori di grido e personalità’

“Col Betis sarà un’altra partita, è una squadra con buone individualità e un’ottima classifica in Liga. La Fiorentina però nel doppio confronto ha tutto per superare gli spagnoli, giocando anche il ritorno al Franchi. Isco ha trovato una seconda giovinezza ed è il trascinatore, alla Fiorentina penso che potrebbe arrivare un giocatore di questo spessore,. Penso che nelle intenzioni della società viola ci sia la volontà di andare a prendere calciatori di esperienza come M¨uller, di grido, che possano aumentare il livello della Fiorentina, soprattutto sul fronte della personalità, che a certi livelli è essenziale”.