Il giornalista di RaiSport Paolo Paganini ha parlato a TMW Radio soffermandosi su alcune tematiche calde dell’attualità a tinte viola. Paganini si è espresso su Kean ma anche su Fagioli, parlando di un possibile intreccio di mercato tra Fiorentina e Juventus.

Subito titolare Kean col Betis?

"Kean è troppo importante nell'economia di gioco della Fiorentina. E credo sia importante per lui l'aspetto psicologico. Tornare subito protagonista e avere il sostegno pieno della squadra credo sia fondamentale, dopo aver attraversato un momento delicato...Sarà bravo Palladino a capire la situazione. Kean è fondamentale per questa Fiorentina, però è anche vero che viene anche da una situazione molto delicata, bisogna vedere come sta con la testa. Anche per la stagione di Palladino è importante questa sfida, quindi non lo fa giocare solo se non sta bene".

E su Fagioli che dice?

"Vedremo cosa succederà a giugno. La Juventus ha dato Fagioli quando il Napoli stava per prendere Comuzzo. La Juventus è andata dalla Fiorentina per dargli Fagioli e chiedere di non dare Comuzzo, per riparlarne poi a giugno. La Juventus vuole creare uno zoccolo duro di calciatori italiani".