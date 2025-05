Lulù Oliveira: "Quando leggevo che Palladino poteva essere esonerato, sapevo che era un errore. Kean? Adesso vede la luce"

Luis ‘Lulù’ Oliveira, ex Viola, è stato intervistato da derbyderbyderby.it in vista del match di Conference League fra Betis e Fiorentina. Non poteva mancare un commento sulla stagione di Kean: "Ho sempre detto che un attaccante, quando va in una squadra come la Juventus, può trovarsi un po’ chiuso, perché c’è poco spazio. La Juve punta sempre a vincere e tante volte non valorizza i talenti che ha in casa. Da quando è arrivato a Firenze, invece, si è visto un ragazzo con tanta voglia, anche perché veniva da un periodo in cui giocava poco. Kean è arrivato in una piazza con una tifoseria importante, che ti spinge, e secondo me ha trovato un allenatore e un gruppo che lo hanno aiutato a esprimersi. Ha dimostrato di essere un grande attaccante, uno dei migliori e ne ha beneficiato anche la Nazionale. Questo ragazzo ha ancora ampi margini di miglioramento. Io tifo per lui, perché è stato tanto tempo al buio, ma adesso sta cominciando a vedere la luce".

Poi su Palladino

"Palladino è un allenatore importante, giovane, con una mentalità molto diversa rispetto a quella di tanti altri grandi tecnici. Ha fatto molto bene con il Monza e sta facendo benissimo anche con la Fiorentina. Certo, ha avuto un periodo un po’ così così, ma queste cose succedono ovunque. La cosa che mi dispiaceva molto era leggere sui giornali che la Fiorentina stava pensando di esonerarlo per prendere un altro allenatore. Secondo me sarebbe stato un grandissimo errore. Palladino ha preso in mano la squadra e sta dimostrando di essere un tecnico di grande valore, all’altezza di una piazza importante come Firenze".

Sulle rivelazioni

"La Fiorentina non ha scoperto solo due giocatori, ma tanti, davvero tanti, che quest’anno stanno facendo prestazioni di altissimo livello, come Adli e Mandragora. Parliamo di giocatori che in molti non conoscevano o non consideravano abbastanza. E questa, secondo me, è la cosa più bella del calcio. Quando conosci già un nome affermato, è facile dire che è bravo. Ma quando le cose vanno male, ci si lamenta subito dicendo che si poteva prendere qualcun altro. Invece, quando scopri un talento che non ha ancora un grande nome, e quel talento esplode, è una vittoria doppia. E credo che questi ragazzi stiano facendo davvero qualcosa di meraviglioso a Firenze. Mi aspetto che anche in Betis-Fiorentina facciano il loro".