Toccata e fuga a Firenze per Commisso ma il tempo per incontrare anche un candidato sindaco al Viola Park

L'attenzione alle evoluzioni politiche in termini cittadine da parte della Fiorentina non sono mai stati un mistero, da quando Joe Barone soleva intrattenersi al Viola Park sia con il pubblico che con alcuni esponenti dello stato per trattare tematiche extra calcistiche. E il centro sportivo viola è stato proprio teatro anche dell'incontro tra Rocco Commisso e il candidato sindaco di centro destra Eike Schmidt: visita andata in scena ieri ma dai contenuti naturalmente privati.

Il presidente della Fiorentina, che giovedì ha assistito al match di Conference al fianco del sindaco Nardella, sarà protagonista di una toccata e fuga a Firenze, prima di ripartire per gli Stati Uniti già nella giornata di martedì.