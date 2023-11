Catena spreca davanti alla porta e la Fiorentina Femminile è bloccata dal Milan a metà gara

E' una sfida già cruciale per la classifica della Fiorentina Femminile quella di oggi contro il Milan, attardato in questo avvio di stagione. Le ragazze viola hanno sprecato una grossa occasione nel corso della prima frazione con Catena, inefficace a pochi passi dalla porta su una deviazione volante. La squadra di De La Fuente insegue la coppia Juve-Roma e cerca tre punti per tenerne il passo.