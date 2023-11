FOTO, Toscana in ginocchio, Catanzaro risponde: "Firenze non mollare!"

Prevale la solidarietà, soprattutto in questi casi, quanto tante vite sono messe a dura prova: è la realtà che sta vivendo una bella fetta di Toscana, nelle zone di Prato, Campi Bisenzio ma anche tra Mugello e Pontedera. Ci sono tanti tifosi viola a spalare il fango nelle zone colpite e c'è anche il sostegno a distanza dei gemellati ultras del Catanzaro: nella curva calabrese è apparso questo striscione nel corso della gara con il Modena, in corso in questi minuti.