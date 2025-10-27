Borghi: "Fiorentina ad un passo dal baratro, Gosens e Kean non sono più gli stessi"

Stefano Borghi, noto telecronista sportivo, ha commentato sul proprio profilo You Tube la giornata di Serie A che ha visto la Fiorentina pareggiare contro il Bologna:

“Viola ad un passo dal baratro"

“La Fiorentina si è trovata ad un basso dal baratro, quando il Bologna aveva trovato lo 0-3. Ma alla fine sono stati i Viola ad andare vicini al successo, con l'errore madornale di Dodo”.

“Gosens e Kean non sono più gli stessi”

Ci sono problemi strutturali evidenti. Gosens non ha più quella grarra, Kean non segna più ina rete a partita. Quella di Pioli è una squadra che si scioglie come neve al sole."

“Il Bologna si è buttato via da solo. Prima con Holm, poi con un atteggiamento quasi rinunciatario nel finale. La Fiorentina (sempre con Dodo) poteva tranquillamente portarsi a casa i tre punti”.