Stramaccioni: "Vedo il bicchiere mezzo pieno per la Fiorentina. In poco tempo si può tornare a parlare di Champions a Firenze"

Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore, ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina:

"Se le punte non fanno gol è difficile stare lassù. Capisco la non piena soddisfazione della piazza fiorentina, ma per me il bicchiere è mezzo pieno. In questa prima parte di stagione la squadra gigliata ha dimostrato di potersela giocare contro tutti. L’obiettivo Champions è a soli quattro punti. Le cose possono cambiare in poco tempo. Se i viola vinceranno le prossime tre partite su quattro si tornerà a parlare di Champions. A Firenze c’è una bella società sana e un grande allenatore”