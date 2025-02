Conte: "Il Como ha un progetto interessante, condito di giovani importanti. Se vinci in quel modo a Firenze contro la Fiorentina..."

Alla viglia della sfida contro il Como, l’allenatore del Napoli Antonio Conte ha partecipato alla consueta conferenza stampa della vigilia, tornando anche parlare della vittoria dei lariani contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Questo un estratto delle sue parole:

“Il Como ha un progetto molto interessante, una proprietà forte, stanno investendo tanto, dalle infrastrutture, centro sportivo e stadio, ma anche sui calciatori. Ho visto nell'ultimo mercato l'offerta che hanno fatto per Theo, almeno quello che si sente, in più hanno preso ragazzi molto interessanti, Paz, Diao, ma anche Fadera, Perrone, stanno facendo bene e se vinci in casa della Fiorentina in quel modo significa che ci sono dei valori, un allenatore bravo, giovane, e bisognerà fare attenzione”.

“Bisogna fare attenzione al Como, sarà una sfida importante per entrambi”

Ha anche aggiunto: ”Noi cerchiamo di trasmettere dal primo giorno di concentrarsi sul presente, una gara difficile a Como, ostica, dovremo superarci in un momento non semplice per via di tante situazioni, anche di recuperare elementi a cui devi dare il tempo necessario per tornare nel giusto stato di forma. Bisogna fare grande attenzione sul Como, sono tre punti importanti, è una gara importante per noi e per loro. Al tempo stesso, stiamo lavorando nella giusta maniera per affrontare tutte le gare per vincere”.