Il lento declino di Simone Lo Faso: finito in Serie D ha accettato la proposta di Fedez e Moggi. Giocherà nella Kings League

Vi ricordate l'attaccante classe 1998 Simone Lo Faso, passato alla Fiorentina nella stagione 2017-2018 e adesso in forza all'Akragas in Serie D? Arrivato a Firenze come possibile crack del calcio italiano, il ragazzo non ha poi confermato le premesse iniziali finendo, con il passare degli anni, col passare dal calcio professionistico a quello dilettantistico. E per tornare a far parlar di se, l'attaccante ha deciso di partecipare alla Kings League Italia.

L'attaccante “segue” Viviano e Caputo in Kings League

Si avete capito bene. Simone Lo Faso sarà un nuovo giocatore dei Boomers, compagine del cantante Fedez e amministrata anche dall'ex ds della Juventus Luciano Moggi. La notizia è arrivata questo pomeriggio ed il giocatore dovrebbe fare il suo esordio nel prossimo turno di Kings League, in programma lunedì 24 febbraio.

Questo l'annuncio da parte del suo “nuovo” club: