La sfida salvezza tra Cagliari e Lecce che interessa molto anche alla Fiorentina: Di Francesco rilancia Sottil dal 1'

Sono da poco state diramate le formazioni ufficiali di Cagliari-Lecce, il posticipo che chiuderà la venticinquesima giornata di Serie A. La Fiorentina seguirà questi novanta minuti in attesa di sapere come cambierà la sua classifica.

Sottil contro… la Fiorentina

Non era certo nei piani della dirigenza, eppure arrivati a febbraio questa è una partita importante per il futuro prossimo della Fiorentina. E tanto di questa partita passerà anche dai piedi di un giocatore viola, ovvero Sottil: l'esterno ha riacquisito la titolarità nelle ultime due uscite, e anche oggi Di Francesco punterà su di lui dal 1' per provare l'assalto all'Unipol Domus, che darebbe una grande spinta ai salentini fuori dalla zona retrocessione.