L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Michele Serena è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare del prossimo impegno, contro il Rapid Vienna: “All'andata ha fatto la differenza soltanto la condizione atletica, che ovviamente anche domani conterà. Però il gap tecnico è importante. La Fiorentina deve giocare da grande squadra quale lei è”.

E aggiunge: “Loro sono partiti prima, probabilmente sono più in forma, ma la Viola è più forte e deve dimostrarlo. A inizio stagione è sempre difficile, le gambe spesso non fanno ciò che la testa dice di fare. Capita, non dovrà succedere alla squadra domani”.

E sulla difesa: “Qualcosa deve arrivare, mi piacerebbe un centrale mancino da affiancare a Milenkovic. Theate? Sì, approverei l'innesto”.