In merito allo stile di gioco della Fiorentina, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni. Ecco le sue parole a SuperNews: “Quello di Italiano è un calcio difficile, come quello di Sarri. Il paragone calza, perché a entrambi gli allenatori manca la capacità di addormentare e gestire le partire. Quando uno dei giocatori della squadra non fa il movimento giusto è molto più probabile che si subisca gol, ne risente tutto il collettivo”.

E aggiunge: “Per giocare in maniera così rischiosa, servono giocatori adatti o molto forti tecnicamente, pronti a fare di tutto in qualunque occasione. Il mercato della Fiorentina punta alla crescita della qualità e della personalità: ci sono nuovi acquisti che hanno queste caratteristiche”.

Sulla sorpresa del campionato: “Punto sempre sulla Fiorentina. Al terzo anno, un allenatore raccoglie i frutti del proprio lavoro e, se i nuovi innesti vanno bene, la Viola è la candidata principale a diventare la sorpresa positiva. Cosa manca? Un centrale al posto di Quarta”.