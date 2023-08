Pedullà: "Amrabat ha rifiutato il Nottingham Forest, che aveva un accordo con la Fiorentina ed era pronto a mettere sul piatto..."

Si scalda sempre di più l'atmosfera intorno a Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino non è stato convocato da Italiano per la partita di ritorno contro il Rapid Vienna ed è sempre più ai margini del progetto viola. La Fiorentina sta aspettando di ricevere offerte, non di prestito, per il giocatore e, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, l'aveva ricevuta dal Nottingham Forest.

Il club della Premier League era disposto a mettere sul piatto una cifra intorno ai 20 milioni più bonus per strapparlo ai viola a titolo definitivo, ma è arrivato il secco no del giocatore al trasferimento. No della Fiorentina, invece, alla proposta di prestito secco arrivata dal Galatasaray.