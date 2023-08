Sembrava che la Fiorentina potesse essere aperta a una cessione in prestito di Sofyan Amrabat in queste ultime ore di mercato, ma secondo quanto riporta il giornalista ed esperto Gianluca Di Marzio la società viola avrebbe rimandato al mittente tutte le proposte giunte a Firenze per una cessione temporanea. Questo quanto riportato dal giornalista sul proprio sito:

“La Fiorentina tiene duro sul fronte Amrabat. I viola hanno rifiutato tutte le proposte di prestito giunte a Firenze, tra cui un'ulteriore offerta che il Manchester United ha avanzato nelle ultime ore. Per il centrocampista marocchino si è fatto sotto anche il Galatasaray, ma al momento senza successo”.