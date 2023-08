Il Manchester United va all-in su Amrabat, ma l'acquisto a titolo definitivo è una strada difficile da percorrere

Come riporta The Athletic il Manchester United sta lavorando a un accordo per ingaggiare il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat prima che la finestra di mercato si chiuda. Lo United ora sta tentando di concordare un accordo per l'arrivo in prestito del nazionale marocchino.

Non è una novità che il giocatore sia entusiasta di trasferirsi ad Old Trafford, ma il suo acquisto a titolo definitivo è improbabile a causa della situazione di fair play finanziario dello United. Nel mirino dei Red Devils c'è anche Ryan Gravenberch del Bayern Monaco. Finora però non ci sono stati progressi per quanto riguarda il 21enne nazionale olandese, che ha attirato l'interesse anche del Liverpool. Lo United quindi ha concentrato la propria attenzione su Amrabat.