La settimana delle cessioni: i quattro che sono pronti a cambiare maglia

Questa sarà la settimana delle cessioni per le Fiorentina. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio che vede un grande cambiamento nella rosa, in arrivo.

I quattro in partenza

Già ceduto Infantino, in pole per partire adesso ci sono Nicolussi Caviglia, Dzeko, Richardson e Martinelli, di fatto tutti giocatori già con le valigie in mano. Per gli ultimi due praticamente certa anche la destinazione. Rispettivamente: Nizza e Sampdoria.

E per le entrate…

Per le altre entrate tutto delegato a Paratici, che difficilmente arriverà entro la fine di questa settimana, ma che continua a lavorare da remoto.