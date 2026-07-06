La Gazzetta dello Sport: Un nuovo muro per Grosso, arriva il pupillo di Paratici

Due gli articoli sulla Fiorentina presenti all'interno de La Gazzetta dello Sport di oggi.

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Il titolone è: “Colpo Fiorentina Dragusin in arrivo”. E ancora: “Nuovo muro per Grosso con il pupillo di Paratici”. Sommario: “Affare da venti milioni. Accordo col Tottenham: prestito oneroso con obbligo condizionato. Il ds lo portò alla Juve e poi in Premier”.

Via Amatucci

In breve leggiamo: “Amatucci saluta Col Deportivo intesa da 4 milioni”.