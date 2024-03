Scongiurata l'ipotesi delle porte chiuse per Fiorentina-Maccabi Haifa: al via da domani la vendita dei biglietti

Sembra ormai essere scongiurata l'ipotesi delle porte chiuse per la gara ad alto rischio per motivi di ordine pubblico in programma giovedì prossimo alle 18:45 tra Fiorentina e Maccabi Haifa.

Da domani inizia la vendita dei biglietti

Sulla gara di ritorno Firenze degli ottavi di Conference League tra i viola e la squadra israeliana permanevano infatti dubbi sulle possibilità di accesso allo stadio ‘Franchi’ da parte dei tifosi gigliati. Ma in queste ore sta girando la comunicazione riservata agli abbonati e ai possessori della INVIOLA Card che annuncia l'apertura della vendita dei biglietti a partire da domani sabato 9 marzo. Tra le informazioni rese note ai tifosi non sembra essere stata imposta nessuna restrizione a livello cautelare riguardo il mantenimento dell'ordine pubblico.