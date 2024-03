FOTO - Kouame torna ad allenarsi, in attesa di tornare a disposizione di Italiano

Il calciatore della Fiorentina Christian Kouame deve ancora tornare a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano. In questo 2024, non ha giocato neanche un minuto in maglia viola, visto l'impegno in Coppa d'Africa (vista con la sua Costa d'Avorio) e la successiva malaria rimediata poco dopo il rientro a Firenze.

Kouame sta tornando

Intanto, tuttavia, Kouame dà segnali di ripresa. L'ivoriano ha pubblicato poco fa alcuni scatti che lo ritraggono ad allenarsi. Italiano aspetta di riaverlo quanto prima a disposizione.

Di seguito, le foto: