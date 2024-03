Kouame, Martinez Quarta e Arthur esclusi dai convocati: il report medico della Fiorentina

Christian Kouame, Lucas Martinez Quarta e Arthur non saranno a disposizione di Vincenzo Italiano per la sfida di Conference League in programma domani contro il Maccabi Haifa. La Fiorentina ha pubblicato un report medico di aggiornamento sulle condizioni dei tre calciatori, assenti dalla lista dei convocati insieme al lungodegente Oliver Christensen:

Ultimi controlli per Kouame

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Kouame è stato sottoposto nella mattinata di oggi ai controlli ematici previsti dall’istituto delle Malattie Infettive. In caso di esito positivo inizierà l’iter per ottenere, nei prossimi giorni, l’idoneità agonistica necessaria a riprendere la regolare attività in gruppo”.

Prudenza per Arthur e Martinez Quarta

“Il calciatore Martinez Quarta ha ripreso ad allenarsi in gruppo nella giornata di lunedì e rimarrà a Firenze per prepararsi in vista dei prossimi impegni. Il calciatore Arthur Melo, infine, ha iniziato a lavorare sul campo nella mattinata di oggi a seguito del trauma contusivo-distorsivo riportato durante la gara di campionato contro il Torino. Anche lui rimane a Firenze per ultimare il percorso riabilitativo stabilito”.