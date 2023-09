Da Viola Park a Jurassic Park: mai titolo fu più azzeccato, ma forse si ignora la trama del film

“Il caso del centro sportivo agita la Fiorentina – Vogliono Jurassic Park” titola stamani il Corriere dello Sport/Stadio in prima pagina e aggiunge: “Il club: Il progetto guarda al futuro ma qui siamo nella preistoria”. E nell’interno incalza: “Il Viola Park è il futuro ma l’Italia non è pronta”.

L’accostamento Viola Park – Jurassic Park è molto accattivante, non c’è che dire. Titolo e sottotilo effettivamente risultano azzeccati, ma forse non per come li intendono l’autore dell’articolo e i dirigenti della Fiorentina, di cui si riportano le lamentele per le leggi in vigore.

Ricordate la trama del film “Jurassic Park”? C’è un riccone che spende un pacco di soldi per realizzare su un’isola il parco dei divertimenti del futuro, riportando in vita i dinosauri. Un progetto fantascientifico, per realizzare il quale vengono forzate o aggirate le norme e chiuso un occhio sui controlli. La conclusione del film è il ruggito potente del Tirannosaurus Rex, tornato padrone del territorio, sul parco distrutto. L’augurio è che per il Viola Park il finale sia diverso!