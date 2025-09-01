Comuzzo KO a partita in corso: la causa del cambio all'intervallo del difensore viola

Non ci sono ragioni tecniche dietro la sostituzione di Pietro Comuzzo all'intervallo del match che la Fiorentina ha giocato contro il Torino.

Indisposto

Il difensore viola è stato costretto ad abbandonare il cambio perché aveva mal di stomaco ed era indisposto.

Va in Under 21

Un fatto questo che gli ha impedito di disputare il secondo tempo della gara ma che, ovviamente, non gli impedirà di ritornare presto in campo. Il giocatore, salvo clamorosi colpi di scena, risponderà alla chiamata arrivata dal selezionatore dell'Under 21 azzurra, Silvio Baldini.