Mentre Raffaele Palladino sembra bello saldo sulla panchina della Fiorentina, non solo per l'attuale stagione ma anche per la prossima, a Roma Marco Baroni rischia eccome in caso di finale negativo di stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti il tecnico imprunetano è appeso al filo dell'Europa, da raggiungere ormai solo tramite campionato, in lotta anche con la Fiorentina. Ma, notizia delle ultime ore, senza Nuno Tavares, vero e proprio valore aggiunto in stagione ma vittima di un altro problema muscolare che lo terrà ai box fino a fine stagione.