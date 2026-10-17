L'infortunio di Dybala costringe Gasperini a convocare Paratici: il figlio del Ds della Fiorentina in panchina contro il Genoa

Pochi i minuti fa è arrivata una notizia che non riguarda da vicino la Fiorentina ma un suo tesserato, un evento che non può certamente passare inosservato. Il tutto arriva direttamente dalla Capitale.

Dybala costringe Gasperini ai salti mortali: con il Genoa convocato Paratici Jr.

L'infortuni subito da Paulo Dybala contro il Real Madrid, considerato anche il prossimo impegno di Champions League contro lo Slovan Bratislava, ha costretto il tecnico della Roma Giampiero Gasperini ad attingere dalla primavera. E contro il Genoa dell'ex De Rossi nella lista dei convocati è apparso anche il nome Lorenzo Paratici, attaccante classe 2008 figlio del direttore sportivo della Fiorentina Fabio. Una notizia che avrà reso felice il padre, che comunque si trova a dover gestire la non semplice situazione in casa viola.

La lista

Questa la lista completa dei convocati in casa giallorossa:

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Pellegrini, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora

Attaccanti: Castro, Soulé, Arena, Paratici, Camara