De Gea vola a Madrid e si concede una romantica serata per festeggiare l'anniversario con Edurne

E' tempo di festeggiamenti per il portiere della Fiorentina, David De Gea, e la sua compagna, la cantante spagnola Edurne.

Approfittando della pausa dei campionati per via delle nazionali, De Gea ha fatto le valigie ed è volato a Madrid, dove la famiglia si è riunita.

15 anni insieme

Lui ed Edurne hanno trascorso una serata romantica per festeggiare i 15 anni insieme. Una cena in un ristorante stellato nel quartiere Salamanca, della capitale spagnola.

Un momento particolare

Momento particolare e opposto per i due. De Gea purtroppo è alle prese con le vicissitudini della squadra che è ultima in classifica. Mentre Edurne sta attualmente promuovendo il suo ultimo progetto.